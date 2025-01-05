Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması

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Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray sahasında, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

Bu maçın ardından ise Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, sarı-kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili Tivibu Spor'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"YAPMASI GEREKEN OYDU"

"Barış Alper'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maç içinde bir taç pozisyonu oldu. Hakeme 'top benden çıktı' dedi ve taç atışını Göztepe kullandı. Bir baba olarak ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Yüksel Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ahlaki boyutu, bu onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı.

"AVRUPA HAYALİ VARDIR"

"Barış Alper'i hayal ettiğiniz yer neresi?" sorunu da yanıtlayan Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon euro piyasa değeri bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 1 asistle mücadele etti.