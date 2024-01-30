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Barış Alper Yılmaz'ın golünden önce el var mı? Hakem yorumcuları değerlendirdi

Barış Alper Yılmaz'ın golünden önce el var mı? Hakem yorumcuları değerlendirdi Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın 89. dakikada 3 puanı getiren golü sosyal medyada gündem oldu. Icardi'nin eline çarptığı iddiaları üzerine hakem yorumcuları pozisyonu değerlendirdi.