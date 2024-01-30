Barış Alper Yılmaz'ın golünden önce el var mı? Hakem yorumcuları değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, zorlandığı maçta Gaziantep FK'yı 89. dakikada Barış Alper'in attığı şık golle mağlup etti.
Dakikalar 89'u gösterdiğinde ceza sahasında topla buluşan Mauro Icardi, sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmaya takıldı.
Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz, savunmadan sekip havalanan topa sol ayağıyla gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
"Gol nizami"
Bu gol öncesinde Mauro Icardi'nin topu eliyle indirdiğini düşünen rakip takım taraftarları, sosyal medyayı yıkarken beIN Sports'ta yayınlanan Trip programının yorumcuları, olay pozisyonu kısaca değerlendirdi.
Deniz Çoban: Ele temas görmüyorum ben. Gol nizami.
Bülent Yıldırım: Kola temas yok. Göğüs ve baldırla temas var. İhlal yok gol.
Bahattin Duran: Evet gol nizami. İhlal söz konusu değil.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış