Barış Alper'in Mendes'e yaptığı müdahale penaltı mı? Hakem yorumcuları cevapladı Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Barış Alper Yılmaz'ın Mendes'e müdahalesi penaltı tartışmalarını doğurdu. Trio programında eski hakemler söz konusu pozisyonu yorumladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Ali Sami Yen'de oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Hakem penaltıyı vermedi

Sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ü de mağlup ederek ligde kendi sahasında yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı ve Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan dakikalar 53'ü gösterirken Karagümrüklü Mendes penaltı beklemişti. Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalan oyuncuya maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, "Kalk" yanıtını vermişti.

Yayıncı kuruluşta pozisyonları değerlendiren beIN Trio ekibi de söz konusu pozisyonu yorumladı.

Bahattin Duran

Mendes burada akıllıca davranıp, öne geçiyor ve diziyle topa hafif teması var. Barış Alper geldiğini görmüyor, odak noktası top, benim için bu darbenin karşılığı penaltı. Benim için kanıtlanabilir bir müdahale. Hakem görmese bile VAR müdahalesiyle bir penaltı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban

Oyuncu darbe alıp düşmese ceza sahasında topla oynama şansı var. Oyuncu avantajı elde ettikten sonra Barış Alper'in ayağı var. Karagümrüklü oyuncu avantajı aldıktan sonra, Barış Alper'in savurduğu ayak küsürat bir temas yapmış olsa bile topa asıl etkiyi rakibe yapıyor. Etkili bir şekilde rakibe vuruyor. Barış Alper'in bu darbesi olmasa, beyazlı oyuncunun topa sahip olma şansı var. Barış Alper'in savurduğu ayak, belki topa küsürat temas ediyor. Asıl darbeyi beyazlı oyuncuya vurdu. Benim açımdan bu net, açık ve kanıtlanabilir bir penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun bir penaltı olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım