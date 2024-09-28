Barış Kanbak: 3 paun alamadık ama Galatasaray'a 3 gol attık Süper Lig'de 7. haftada Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, "Bence seyir zevki güzel bir maçtı. Belki üç puanı alamadık ama Galatasaray'a karşı 3 gol attık" dedi.

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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, Süper Lig'de 7 hafta karşılaşmasında Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BASİT ATAKLARDAN YEDİK"

Barış Kanbak yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz planı uygulayamadık. Rakibin 4-4-2 durmasının ardından adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Önde de bu kadar net bitirici iki santrafor olunca, goller kaçınılmaz oldu. Aslında organize ataklardan goller yemedik. Basit ataklardan yedik." dedi.

"KAYBEDECEĞİMİZ BİR ŞEY YOKTU"

Açıklamalarına devam eden Kanbak, "İkinci yarı rakipte değişiklikler oldu, Dries Mertens oyuna girince; alışık olduğumuz Galatasaray'ı gördük. Biz de birebir adam baskısına girdik, kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Her geçen dakika rakibin yorgun düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.

Barış Kanbak ayrıca, "Penaltı pozisyonu var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıdaki oyunu, ilk yarı da oynayabilseydik, Galatasaray karşısında 3 puan alabilirdik. Geri dönüşler önemli. Hele ki Galatasaray deplasmanında çok çok daha anlamlı oluyor." ifadelerini kullandı.

"RAKİPTE KALİTELİ OYUNCULAR VARDI"

İkinci yarıda daha etkili olduklarını aktaran Kanbak şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda hem defansif hem de ofansif planımızı istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Bunda rakibin iki santrforla maça başlaması etkili oldu. Yunus'un iç koridordaki gezici rolü eşleşmelerimizi bozdu. Defansif gücümüzün yumuşamasına neden oldu. Rakipte kaliteli oyuncular vardı. Bunun farkındaydık. Devre arasında ikinci yarı yüksek şiddetli oyunu sahada göstermemiz gerektiğini konuştuk. Galatasaray karşısında tek avantajımız tempoyu olabildiğince yüksek tutmaktı. Çok şiddetli ve zor olan iki maç oynayıp bize karşı mücadele ettiler. Mertens'in oyuna girişi bizim defansif olarak daha güçlü olmamızı sağladı. Yunus'un etkinliği kalmadı. 10 numara oynayan bir futbolcuya karşı blok arasını kapatmak bizim için daha kolay oldu."

"3 PUANI ALAMADIK AMA GALATASARAY'A 3 GOL ATTIK"

Maçın 44. dakikasında attıkları golün önemine değinen Kanbak şu cümleleri kurdu:

"İlk yarının sonunda bulduğumuz gol bize umut oldu. Galatasaray deplasmanında devre arasına 3-0 ile 3-1 girmek arasında çok büyük fark var. Bu umudun peşinden gittik. Oyunu son ana kadar tempolu tuttuk. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynayabilseydik buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Hem rakibimizi hem de kendi oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki son 10 maçta 37 gol atılmış. Bence seyir zevki güzel bir maçtı. Belki üç puanı alamadık ama Galatasaray'a karşı 3 gol attık."

Barış Kanbak, hakem Oğuzhan Çakır'ın performansını değerlendirerek, "Daha önce daha kötü hakem yönetimleri gördük. Bence bugün hakemlik bir şey olmadı. Hemen kıymamak lazım. Biz de hata yapıyoruz. Ben bariz bir hata hatırlamıyorum. Kazandığımız penaltı yoruma açık bir pozisyon. Hakemle ilgili olumsuz bir şey söyleyemem." dedi.