Barış Özbek: Alex'i tutarken başım ağrırdı

Barış Özbek, katıldığı bir programda Fenerbahçe, Galatasaray, Alex de Souza ve futbola dair açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Barış Özbek, Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk oldu.

Özbek, katıldığı programda, futboldan katıldığı Survivor'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Futbolu bıraktıktan sonra 1 yıl teknik direktörlük eğitimi aldığını belirten Barış Özbek, o dönem 2. Lig'e Karagümrük takımından Süleyman Hurma'dan teklif aldığını söyledi.

Ocak ayına kadar yardımcı teknik adamlık yaptığını belirten Barış Özbek, ikinci yarıda futbolcu olarak takımda oynamaya başladığını söyledi. Özbek, sezonu şampiyon kapadıklarını ve 1. Lig'e yükseldiklerini söyledi.

“FENER İKİ KATINI TEKLİF ETTİ AMA BEN GALATASARAY’I SEÇTİM”

Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluğu anlatan Barış Özbek, "Alman Ümit Milli Takımı'nın as oyuncusuyum. O kadro daha sonra Dünya Şampiyonu oldu. Beni Feldkamp getirdi. Üç büyük kulüple görüştüm. Ama ailem Galatasaraylı. UEFA Kupası'nı kazanan takımın posteri odamda vardı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile görüştüm.

Transfer son aşamadaydı. Feldkamp beni evine davet etti. Bana 'Sana şans vereceğim' dedi. Fenerbahçe'de Brezilya ekolü vardı. Galatasaray'da ise Alman ekolü vardı. Ben seçimimi o yönde yaptım. Fenerbahçeliler hemen aradı. 20 yaşındayım. Fenerbahçe, 'Galatasaray ne veriyorsa iki katını veriyoruz' dedi. Ama ben sözümü tutacağımı söyledim." diye konuştu.

“ALEX’İ TUTARKEN BAŞIM AĞRIRDI”

Galatasaray'ın eski oyuncusu, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Özbek şöyle konutu: "Diyorardı ya Alex çok koşmuyor diye. Ya adam 12 kilometre koşuyordu. O zaman bunu biliyoruz. Hemen istatistikler geliyordu bize. Orta saha oyuncusu olarak arkanda devamlı gezinen birisi var. Alex'i tuttuğum maçtan sonra benim başım ağrıyordu.

Niye biliyor musun? Konsantrasyondan. Adam bir alıyor, topu araya bir salıyor. Gol! Düşünsene 90 dakika uzatmalarla 100 dakika adama bir pozisyonu yaptırmaman gerekiyor. İnanılmaz bir futbolcuydu."





“HAGI BİR VURDU 40 METREDEN 90’A GİTTİ TOP”

Galatasaray'ın efsanesi Hagi ile birçok anısı olduğunu belirten Barış Özbek, hayalindeki Hagi ile gördüğü Hagi arasında fark olduğunu söyledi. Özbek, teknik direktör Hagi'nin sahada kendi yaptıklarını futbolculardan istediğini söyledi.

Özbek, "Bir gün şut idmanı yapıyoruz. Benim vuruşum da normal. Hagi sinirli bir hoca. 'Siz ne yapıyor? Öyle yapılmaz böyle yapılır' dedi. Bir vurdu 40 metreden 90'a gitti. Biz güldük, 'Hocam sen Hagi'sin bunu bizden bekleme' dedik." diye konuştu.

Barış Özbek, genç futbolcularla Hagi'nin çalışmasının çok zor olduğunu, Rumen teknik adamın onlara küfrettiğini söyledi.