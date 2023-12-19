Barış Sungur, Fenerbahçe'ye veda etti! Fenerbahçe forması giyen Barış Sungur, karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshettiğini ve sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig lideri Fenerbahçe'nin 2020-2021 yaz transfer döneminde İzmir ekibi Bucaspor 1928'den kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

21 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ile olan sözleşmemi karşılık anlaşarak sona erdirdik. Büyük Fenerbahçe taraftarına bana destek oldukları her an için teşekkürler...

Fenerbahçe, üç ayrı takıma kiralamıştı

Bucasspor 1928'den Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, daha sonra Muğlaspor, Karşıyaka ve Kuşadasıspor'a kiralanmıştı. Barış, sarı-lacivertli formayla ise resmi bir maça çıkamadı.