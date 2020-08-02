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    Barış Telli: Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum

    Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, "Çıkmış olduğunuz yolda hiç durmadan çalışırsanız, çıkan engeller mutlaka size güç verecektir." dedi.
    • AA
    • 02.08.2020 - 14:35
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    Barış Telli: Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum

    Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, koronavirüs salgını sürecinde ve yeni normalleşme döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirdi.

    Açıklamalarda bulunan Barış Telli, bu sporu çok sevdiğini ve  çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Hayallerimin peşinde koşmayı, öğrencilerime örnek olmayı seviyorum. Eğer siz de bir şeyi başaracaksanız, mutlaka hayallerinizin peşinde koşmanız gerekiyor. Çıkmış olduğunuz yolda hiç durmadan çalışırsanız, çıkan engeller mutlaka size güç verecektir." diye konuştu.

    Barış Telli: Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum #1

    Koronavirüs sürecinde de her zaman antrenmanlarını yaptığını kaydeden Barış, özel bir salonda farklı spor branşlarıyla kondisyon ve fizik çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı.

    Barış Telli, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade ederek, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim." şeklinde konuştu.

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