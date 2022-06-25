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Bartın'da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı

Bartın'da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı

Bartın'da Çilek Kupası final maçında karşı karşıya gelen iki takım futbolcuları arasında seri penaltı atışlarının ardından kavga çıktı. Polis olaya biber gazı ile müdahale etti.