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    Bartın'da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı

    Bartın'da Çilek Kupası final maçında karşı karşıya gelen iki takım futbolcuları arasında seri penaltı atışlarının ardından kavga çıktı. Polis olaya biber gazı ile müdahale etti.
    • 25.06.2022 - 02:28
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    Bartın'da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı

    Bartın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Çilek Kupası final maçında Abdipaşa Spor ile Kumluca Spor karşı karşıya geldi. İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı karşılaşmanın normal süresi beraberlikle bitti.

    Kupayı kazanacak takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Abdipaşa Spor karşılaşmayı 9-8 kazanarak kupaya ulaştı.

    Çıkan tartışma kavgaya döndü

    Turnuvayı şampiyon tamamlayan Abdipaşa Spor oyuncuları şampiyonluğu taraftarlarına koşarak kutladı.

    İHA'nın haberine göre, kutlamalar sırasında rakip iki futbolcu arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya döndü.

    Bartın'da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı - Video

    Bartın da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı #1

    Polis biber gazı ile müdahale etti

    Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri olayların büyümesi üzerine kavgaya dahil olan futbolculara biber gazı ile müdahalede bulundu.

    Bartın da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı #2

    Belediye Başkanı da biber gazı yedi

    Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can’da kavga eden futbolcuları ayırmak isterken biber gazına maruz kaldı.

    Olayların yatışmasının ardından taraflar sahadan ayrıldı.

    Bartın da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı #3

    Bartın da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı #4

    Bartın da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı #5


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