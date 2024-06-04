Bartuğ Elmaz: Hayalim Mourinho ile çalışmak Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, oynamaya ihtiyacı olduğu için kırmızı-beyazlılara gitmeye karar verdiğini söyleyerek, "Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak" dedi.

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İHA

Türkiye Ümit Milli Takımı, konuk ettiği İskoçya U21 Milli Takımı’nı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum"

5-6 günlük süre içerisinde İskoçya U21 Milli Takımı’nı iyi analiz ettikleri söyleyen ve karşılaşmayı da bir asistle tamamlayan Elmaz, şu şekilde konuştu:

Eksilerini, artılarını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Asist veya gol fark etmez, sonuçta takım olarak kazanıyoruz. Kazandığımız için de mutluyum.

"İnşallah iyi bir yaz kampı geçirip, Fenerbahçe’de kalmak istiyorum"

Geçtiğimiz sezonun devre arasında, oynamaya ihtiyacı olduğu için Sivasspor’a kiralık olarak gittiğini söyleyen Bartuğ, şu ifadeleri kullandı:

Sezonun ikinci yarısında Sivasspor’a gitme kararını ben verdim. Oynamaya ihtiyacım vardı. Sakatlıktan önceki 3 haftayı iyi geçirdim. Sakatlık sonrasında iyi toparlandığımı düşünüyorum. Güçlü bir şekilde döndüm. İnşallah iyi bir yaz kampı geçirip, Fenerbahçe’de kalmak istiyorum.

"Herkesin olduğu gibi benimde hayalim Mourinho ile çalışmak"

Geçtiğimiz günlerce Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirmesiyle ilgili hislerini paylaşan genç orta saha, şunları dedi:

Herkesin hayali Mourinho ile çalışmak. Benimde hayalim Mourinho ile çalışmak. Çok heyecanlıyım. Çok istiyorum hemen sezon kampı başlasın diye. İnşallah benim adıma çok iyi bir sezon geçer.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)