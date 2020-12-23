Bartuğ Elmaz ilk maçına çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, A takımla ilk maçına çıktı.

SONUNDA OYUNA GİRDİ

Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelen ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamayan Bartuğ, müsabakanın 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Aynı dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram da bu sezon ilk kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.