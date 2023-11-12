Bartuğ Elmaz: Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz

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Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivert formayı giyen Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz"
20 yaşındaki futbolcu, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz" dedi.
Genç orta saha ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
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