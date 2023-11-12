Bartuğ Elmaz: Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, Adana Demirspor beraberliğini değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivert formayı giyen Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz"

20 yaşındaki futbolcu, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz" dedi.

Genç orta saha ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.