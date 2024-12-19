Bartuğ Elmaz'a Süper Lig'den ve yurt dışından talipler var

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki genç yeteneği Bartuğ Elmaz'ın yurtiçi ve yurtdışından talipleri var.

Geçtiğimiz günlerde Belçika ekibi Beerschot'un da kiralık olarak teklif gönderdiği Elmaz için Süper Lig'den de iki takım devreye girdi.

SÜPER LİG'DEN İKİ TAKIM ELMAZ'I İSTİYOR

Fenerbahçe'nin fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki genç yeteneği Bartuğ Elmaz için Konyaspor devre arasında kiralama teklifinde bulunacak.

Yeşil-beyazlıların yanı sıra Sivasspor da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak, Elmaz'ın Süper Lig kulüplerinden gelen teklifleri şu an için reddettiği ve hedefinin yurt dışına transfer olmak olduğu iddia ediliyor.

BU SEZON 3 MAÇTA 46 DAKİKA OYNADI

2023/24 sezonunda takıma katılan orta saha oyuncusu, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sivasspor'a gönderildi, bu sezon da yalnızca 3 resmi maçta süre alıp 47 dakika forma giydi.

BARTUĞ ELMAZ'IN KARİYER YOLCULUĞU

Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra Marsilya'ya bedelsiz olarak katılan Bartuğ Elmaz, Fransız ekibinde kadroya girmekte oldukça zorlandı, bir sene sonra Fenerbahçe'ye 1.40 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıkan futbolcu, devre arasında kiralık olarak Sivasspor'un yolunu tuttu ve burada 12 maça çıktı. Sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen orta saha oyuncusu, bu sezon 3 maçta şans bulabildi.