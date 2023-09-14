Başakşehir, 1.97 boyundaki İngiliz stoperi transfer etti

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Portekiz'in Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.
1.97 boyunda
2022-23 sezonunun başında Fulham'dan Arouca'ya transfer olan 1.97 boyundaki futbolcu, Portekiz ekibinde 33 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.