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Başakşehir 2 maç aradan sonra kazandı
Kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 04.04.2021 - 18:06
Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Düşme hattında kıyasıya rekabet yaşayan Başakşehir 2 maç aradan sonra galip geldi.
Başakşehir'in ilk golünü Tolga Ciğerci kaydederken, Yeni Malatyaspor'un tek golü, Adem Büyük'ten geldi.
BAŞAKŞEHİR 3 GOLLE MAÇI KAZANDI
Son dakikalara 1-1 berabere giren ev sahibi ekip, 87'de Ömer Şahiner ve 90+1'de Alexic'in golüyle maçı 3-1 kazandı.
Bu skorla Başakşehir, puanını 33'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor, 32 puanda kaldı.