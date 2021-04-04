Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
479.778
-1.42%
EXEN Coin
19.43
-5.95%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C
    Başakşehir 2 maç aradan sonra kazandı

    Başakşehir 2 maç aradan sonra kazandı

    Kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

    Düşme hattında kıyasıya rekabet yaşayan Başakşehir 2 maç aradan sonra galip geldi.

    Başakşehir'in ilk golünü Tolga Ciğerci kaydederken, Yeni Malatyaspor'un tek golü, Adem Büyük'ten geldi.

    BAŞAKŞEHİR 3 GOLLE MAÇI KAZANDI

    Son dakikalara 1-1 berabere giren ev sahibi ekip, 87'de Ömer Şahiner ve 90+1'de Alexic'in golüyle maçı 3-1 kazandı.

    Bu skorla Başakşehir, puanını 33'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor, 32 puanda kaldı.

    Başakşehir 2 maç aradan sonra kazandı #1

    Başakşehir 2 maç aradan sonra kazandı #2

    Başakşehir 2 maç aradan sonra kazandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir