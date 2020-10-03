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    Başakşehir 24 şut attığı Göztepe'yi de yenemedi

    Başakşehir 24 şut attığı Göztepe'yi de yenemedi

    Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir evinde Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi ekibin etkili oyununda gol gelmeyince maç golsüz beraberlikle sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 17:57
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    Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Başakşehir kötü gidişatını noktalayamadı.

    Başakşehir 24 şut attığı Göztepe yi de yenemedi #1

    GÖZTEPE'NİN İSABETLİ ŞUTU YOK

    Başakşehir karşılaşma boyunca 20 kez rakip kaleyi yoklarken, 5 isabet buldu ancak İrfan Can'ı geçmeyi başaramadı. Göztepe ise 90 dakika boyunca tek şut attı ve o da isabetli olmadı.

    Bu sonucun ardından son şampiyon, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayarak ilk puanını alırken, ilk haftadaki 3 puanının ardından 3 beraberlik alan Göztepe puanını 6 yaptı.

    Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

    Başakşehir 24 şut attığı Göztepe yi de yenemedi #2

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