Başakşehir 90+4'te Mehmet Topal'la 3 puanı aldı

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Başakşehir Gulbrandsen ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Başakşehir geriden gelerek maçı 2-1 kazandı.





BAŞAKŞEHİR 80'DEN SONRA DÖNDÜ

Gençlerbirliği, karşılaşmanın henüz 28. saniyesinde Sefa Yılmaz'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Deplasman ekibinde 72. dakikada Johansson kırmızı kart gördü ve 80. dakikada sahneye çıkan Gulbrandsen, takımına beraberliği getirirken bu sezon ilk golünü de attı. 90+4. dakikada ise Mehmet Topal ağları sarstı ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 4 maça taşıyan Başakşehir, 13 puana yükseldi. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

CHADLI MAÇI ÇEVİREN İSİM OLDU

Başakşehir'in yeni transferlerinden Belçikalı oyuncu Nacer Chadli bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı geçen Belçikalı oyuncu, Gençlerbirliği maçında yedekler arasına alındı ve 79. dakikada oyuna girdikten sonra 80. dakikada Gulbrandsen'in golü ile 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın golünde asisti yapan isim oldu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen bir diğer oyuncu Okechukwu Azubuike de bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.



