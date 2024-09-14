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Başakşehir 90'da attı, 3 puanın sahibi oldu

Başakşehir 90'da attı, 3 puanın sahibi oldu Bodrum FK ile Başakşehir'in mücadelesinde iki takım 10 kişi kaldı. 90'da attığı golle Başakşehir, Bodrum FK'yı mağlup etti.