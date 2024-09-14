Başakşehir 90'da attı, 3 puanın sahibi oldu

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Süper Lig'de 5. hafta maçında Bodrum FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
2 TAKIM DA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bodrum FK'da Fredy 59. dakikada, Başakşehir'de ise 66. dakikada oyuna giren Dimitrios Pelkas, 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takımın birer kişi eksildiği maçta zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaşandı. Başakşehir 90. dakikada Leo Duarte'nin atıtğı golle galibiyete ulaştı.
BAŞAKŞEHİR 90'DA 3 PUANI KAPTI
Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Bodrum FK 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Hatayspor'a konuk olacak. Başakşehir, Samsunspor deplasmanına çıkacak.
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