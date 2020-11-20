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    Başakşehir: A Milli Takım'dan dönen futbolcumuz pozitif çıktı

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Süper Lig'in iddialı takımlarından Başakşehir'de de koronavirüs vakası çıktı. Turuncu-lacivertliler1 ismin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 08:49
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    Başakşehir: A Milli Takım'dan dönen futbolcumuz pozitif çıktı

    Başakşehir'de A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

    İZOLASYONA ALINDI

    A Milli Takım kampında girdiği tüm Covid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Başakşehir: A Milli Takım dan dönen futbolcumuz pozitif çıktı #1

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