Başakşehir - Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Serkan Damla'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Başakşehir'in iki golü değer kazanmadı

Başakşehir'in 35. dakikada Mehdi Abeid ve 71. dakikada Emirhan İlkhan ile bulduğu goller, VAR'dan gelen uyarılar sonrası iptal oldu.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 28'e yükseltirken, Başakşehir 20 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u konuk edecek.