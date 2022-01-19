Başakşehir, Adem Ljajic transferini askıya aldı

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic'in, istediği ekstra şartların kabul edilmemesi nedeniyle Başakşehir'e transferi iptal oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında kadro dışı bırakılan futbolcusu Adem Ljajic, önceki günlerde Başakşehir ile anlaşmıştı.

Sırp futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten isteği ise yöneticileri çıldırttı.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Deneyimli futbolcu, yarım dönem için Beşiktaş'tan alacağı 1.6 milyon euronun 800 bin eurosunu Beşiktaş'tan, 500 bin eurosunu Başakşehir'den talep etti.

300 bin euroyu da Beşiktaş'ta bırakacağını söyledi. Siyah-beyazlılar teklifi kabul etmezken, Başakşehir bu gelişmeler üzerine transferi askıya aldı.

85 MAÇTA 18 GOL 29 ASİST

Beşiktaş forması ile toplam 85 resmi maça çıkan Ljajic, bu süreçte 18 gol attı ve 29 asist yaptı.