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    Başakşehir Aleksic ile sözleşme yeniledi

    Başakşehir, Danijel Aleksic’in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
    • 11.05.2022 - 17:55
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    Başakşehir Aleksic ile sözleşme yeniledi

    Başakşehir Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 3 yıllık yeni  sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Başakşehir’den yapılan açıklama:

    “Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

    Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken tarihi şampiyonluğumuzda da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.”

    8 gole katkı sağladı

    Bu sezon Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan Danijel Aleksic, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    Başakşehir Aleksic ile sözleşme yeniledi #1

    Başakşehir Aleksic ile sözleşme yeniledi #2


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