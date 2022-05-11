Başakşehir Aleksic ile sözleşme yeniledi

Başakşehir Aleksic ile sözleşme yeniledi

Başakşehir, Danijel Aleksic’in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Başakşehir’den yapılan açıklama:

“Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken tarihi şampiyonluğumuzda da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.”

8 gole katkı sağladı

Bu sezon Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan Danijel Aleksic, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

