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    Başakşehir, Ankaragücü'nü 2 golle yendi

    Başakşehir, Ankaragücü'nü 2 golle yendi

    Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 18:00
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    Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı MKE Ankaragücü ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

    VISCA VE DEMBA BA SAHNEDE

    Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. 17. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir'e 20. dakikada Endri Çekici yanıt verdi.

    Başakşehir'de 35. dakikada Nacer Chadli sakatlandı ve yerine Danijel Aleksic dahil oldu. İlk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekipte ikinci devrede Gulbrandsen'in yerine oyuna dahil olan Demba Ba, 56. dakikada Başakşehir'i yeniden üstünlüğe taşıdı.

    Başakşehir, Ankaragücü nü 2 golle yendi #1

    Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 15 puanda kaldı ve bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Başakşehir ise 22 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.

    Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Sivassporu ağırlayacak.

    Başakşehir, Ankaragücü nü 2 golle yendi #2

    Başakşehir, Ankaragücü nü 2 golle yendi #3

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