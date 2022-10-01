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Başakşehir, Ankaragücü'yü mağlup etti
Süper Lig'in 8.haftasında Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'yü 2-1 mağlup ederek puanını 17'ye çıkardı.
- 01.10.2022 - 19:45
Süper Lig'de Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
Okaka ve Deniz galibiyeti getirdi
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Ankaragücü'nün tek golü Tolga'dan geldi
Ankaragücü'nün golü 55. dakikada Başakşehir'in eski futbolcusu Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşuyla geldi.
Başakşehir ilk golünü yedi
Bu sezon ligde kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir puanını 17'ye yükseltti. Ankaragücü 4 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Sivasspor'u ağırlayacak.