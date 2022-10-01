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    Başakşehir, Ankaragücü'yü mağlup etti

    Süper Lig'in 8.haftasında Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'yü 2-1 mağlup ederek puanını 17'ye çıkardı.
    • 01.10.2022 - 19:45
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    Başakşehir, Ankaragücü'yü mağlup etti

    Süper Lig'de Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

    Okaka ve Deniz galibiyeti getirdi

    Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

    Başakşehir, Ankaragücü yü mağlup etti #1

    Ankaragücü'nün tek golü Tolga'dan geldi

    Ankaragücü'nün golü 55. dakikada Başakşehir'in eski futbolcusu Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşuyla geldi.

    Başakşehir ilk golünü yedi

    Bu sezon ligde kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir puanını 17'ye yükseltti. Ankaragücü 4 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Sivasspor'u ağırlayacak.

    Başakşehir, Ankaragücü yü mağlup etti #2

    Başakşehir, Ankaragücü yü mağlup etti #3

    Başakşehir, Ankaragücü yü mağlup etti #4


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