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    Başakşehir, Antalyaspor'a 5 gol atarak kazandı

    Başakşehir, Antalyaspor'a 5 gol atarak kazandı

    Sezona kötü başlayan ancak son haftalarda toparlamaya başlayan Başakşehir güçlü rakibi Antalyaspor karşısında 5-1'lik bir skorla kazanmasını bildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 21:02
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    Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir ile Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

    Başakşehir, Antalyaspor a 5 gol atarak kazandı #1

    ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI, GIULIANO GOL ATTI

    Başakşehir 11. dakikada penaltıdan Edn Visca'nın golüyle öne geçerken, 14'te Lukas Podolski cevap verdi. Visca 23. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. 27. dakikada İrfan Can Kahveci tabelayı 3-1 yaparken, 35'te Enzo Crivelli ilk devrenin skorunu belirledi. Antalyaspor'da Amilton 41. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ise takımını 10 kişi bıraktı.

    Başakşehir'de 62. dakikada Deniz Türüç'ün yerine şans bulan yeni transfer Giuliano 83'te maçın sonucunu tayin etti.

    Başakşehir, Antalyaspor a 5 gol atarak kazandı #2

    BAŞAKŞEHİR PUANINI 7 YAPTI

    Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7 yaparken bu sezon ligdeki 2. galibiyetini aldı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor da Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

    Başakşehir, Antalyaspor a 5 gol atarak kazandı #3

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