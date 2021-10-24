Başakşehir, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Başakşehir, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazandı.

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir kozlarını paylaştı.

GOLLER BERKAY'DAN

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Başakşehir, 2-1'lik skorla galip geldi. Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+4'te Houssam Ghacha'dan kaydetti.





EMRE HOCA 2'DE 2 YAPTI

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, kazanamama serisi 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek.



