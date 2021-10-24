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    Başakşehir, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

    Başakşehir, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

    Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 18:04
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    Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir kozlarını paylaştı.

    GOLLER BERKAY'DAN

    Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Başakşehir, 2-1'lik skorla galip geldi. Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+4'te Houssam Ghacha'dan kaydetti.

    Başakşehir, Antalyaspor u 2-1 mağlup etti #1

    EMRE HOCA 2'DE 2 YAPTI

    Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, kazanamama serisi 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.

    Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek.

    Başakşehir, Antalyaspor u 2-1 mağlup etti #2

    Başakşehir, Antalyaspor u 2-1 mağlup etti #3

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