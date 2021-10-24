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Başakşehir, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazandı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 18:03
- Güncelleme : 24.10.2021 - 18:04
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir kozlarını paylaştı.
GOLLER BERKAY'DAN
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Başakşehir, 2-1'lik skorla galip geldi. Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+4'te Houssam Ghacha'dan kaydetti.
EMRE HOCA 2'DE 2 YAPTI
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, kazanamama serisi 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek.