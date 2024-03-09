Başakşehir, Antalyaspor'u tek golle yendi

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Başakşehir, son dakikada bulduğu golle 1-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Jerome Opoku attı.
Antalyaspor, Beşiktaş'la karşılaşacak
Başakşehir puanını 42'ye yükseltti. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Beşiktaş'ın konuğu olacak.
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