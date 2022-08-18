Başakşehir, Antwerp ile 1-1 berabere kaldı

Başakşehir, Antwerp ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Başakşehir, 1-0 öne geçtiği maçta Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir ile Belçika ekibi Antwerp, karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı, 0-0'lık eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıda Başakşehir, 54. dakikada Mounir Chouiar'ın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Maç 1-1'lik skorla sonlandı

Antwerp, 88. dakikada Pacho Almeida'nın kafa golüyle skoru eşitledi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücade 1-1 sona erdi.

Rövanş 25 Ağustos'ta

İki takım arasındaki rövanş maçı, 25 Ağustos Perşembe saat 21.45'te oynanacak. Turu geçen takım grup aşamasına yükselecek.

Emre Belözoğlu'nda 3 değişiklik

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, 3. eleme turu rövanşında Breidablik ile oynanan rövanş karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba ve Deniz Türüç'ün yerine Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.





Mesut Özil, ilk kez maç kadrosunda

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Mesut Özil, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Antwerp karşılaşmasında turuncu-lacivertli takımın yedekleri arasında yer alan Mesut, teknik direktörün şans vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk resmi maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Mesut dışında, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.





Michael Frey Antwerp'te ilk 11'de

Belçika ekibinde 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michael Frey de yer aldı. Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Frey'e ilk 11'de şans verdi.

Belçika ekibinde, Fenerbahçe'nin bir başka eski oyuncusu Vincent Janssen ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Antwerp'i desteklemek için yaklaşık 150 Belçikalı taraftar da tribünde yer aldı.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Münir, açısını düzeltip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Butez'de kaldı.

22. dakikada Antwerp tehlikeli geldi. Serdar Gürler'in kaptırdığı topu önünde bulan Frey'in, Medipol Başakşehir ceza sahasından sert şutunu kaleci Volkan sağına uzanıp kornere çeldi.

33. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Ekkelenkamp'ın pasıyla topla buluşan Frey, ceza sahasına girdi. Frey'in sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Okaka, Berkay Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Okaka'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir ile duvar pası yapan Münir sol kanatan son çizgiye indi, ön direğe gönderdiği topa Okaka ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.