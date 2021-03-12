Başakşehir-Beşiktaş - CANLI SKOR

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Başakşehir 0-1 Beşiktaş

42' Gol... Başakşehir 0-1 Beşiktaş (Larin)

32' Savunmada kaptığı top sonrası sağ taç çizgisi üzerinde müthiş paslaşmalarla atağa çıkan Başakşehir'de Berkay ortaladı, kale alanında Aleksic yükseldi ancak istediği kafa vuruşunu yapamayınca top kaleci Ersin'de kaldı.

20' Giuliano'nun pasıyla orta çizgide topu alan Crivelli, sağ kanattan içeri doğru kat etti. Müthiş hareketlerle önünü açan Crivelli'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

6' Başakşehir'de direkler sallanıyor. Bu kez Beşiktaş akınında sağ kanattan Rosier ortaladı, Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa ceza yayının gerisinden Aboubakar sol ayağıyla müthiş vurdu. Direğin dibine çarpan top auta çıktı.

4' Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Aleksic bekletmeden çok sert vurdu, Ersin'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

1' Maç başladı.

1 maçı eksik olmasın rağmen rakiplerinin ikişer puan önünde lider konumda bulunan Beşiktaş, Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Giuliano, Aleksic, Crivelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar