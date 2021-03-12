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Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 18:00
- Güncelleme : 12.03.2021 - 18:03
1 maçı eksik olmasın rağmen rakiplerinin ikişer puan önünde lider konumda bulunan Beşiktaş, Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Giuliano, Aleksic, Crivelli
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar