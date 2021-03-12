Euro
9.0541
0.86%
Dolar
7.59
1.53%
Altın
415.82
0.34%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
429.703
1.77%
EXEN Coin
14.39
-4.13%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    1 maçı eksik olmasın rağmen rakiplerinin ikişer puan önünde lider konumda bulunan Beşiktaş, Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Giuliano, Aleksic, Crivelli

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir