Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
İlk 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Dubois, Josef, Berkay, Kemen, Serdar Gürler, Davidson, Piatek
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Gedson, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih, Aboubakar
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