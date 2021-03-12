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    Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 08:30
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    Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    1 maçı eksik olmasın rağmen rakiplerinin ikişer puan önünde lider konumda bulunan Beşiktaş, Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

    Başakşehir'de ise Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Giuliano, Visca, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Rıdvan), Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

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