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Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 08:30
1 maçı eksik olmasın rağmen rakiplerinin ikişer puan önünde lider konumda bulunan Beşiktaş, Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Başakşehir'de ise Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Giuliano, Visca, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Rıdvan), Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar