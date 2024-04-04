Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Onur, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih
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