Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Onur, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih