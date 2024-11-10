Başakşehir - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Sivasspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 BEŞİKTAŞ

15' Serdar Gürler'in sol kanattan yayda bulunan Piatek'e verdiği havadan pasta Piatek, göğsüyle topu yumuşatıp ayağının üstüyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

14' Başakşehir'de Serdar Gürler, sol kanatta topla buluştu ve yay gerisindeki Crespo'ya pas verdi. Crespo, Beşiktaş ceza sahasına ortaladı fakat topa kimse dokunamadı meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

12' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasında bulunan Rafa'ya yerden pas verdi. Kaleye sırtı dönük olan Rafa Silva, şut açısı yarattı ve kaleye denedi fakat top yan ağlarda kaldı. Başakşehir kale vuruşu kullanacak.

10' Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda Opoku, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı fakat meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı.

9' Serdar Gürler, rakip yarı alanın yay solundan şut çekti. Kaleci Mert parmaklarının ucuyla topu çeldi ve kornere gönderdi. Başakşehir, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Beşiktaş'ta Svensson, sağ kanattan yayda bulunan Rafa Silva'ya yerden pas verdi. Rafa'nın bekletmeden ayak içiyle çektiği şutu kaleci Muhammet kurtardı.

7' Semih Kılııçsoy, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi sonrasında savunmanın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Pozisyonun ardından hakem Turgut Doman'a penaltı itirazlarında bulundu.

5' Başakşehir'de Piatek, ceza sahası sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

3' Başakşehir'de Duarte, orta alanda Gedson Fernandes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

2' Başakşehir'de Deniz'in sağ kanattan sağ ayağı ile açtığı ortada Piatek 6 pasın solunda topa son anda hamle yaptı fakat top yandan dışarı çıktı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, ligin 12. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih

GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR

16' Kostic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra gelişen hızlı atakta Rodrigues'in ortasını Samuel karşıladı. Sivasspor korner kullanacak.

15' Kostic, sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Balde tarafından çekildi. Balde, sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

14' Sivassporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top kaleci Nikolic'e kadar geldi. Nikolic'in uzun gönderdi ve top Fenerbahçe'de kaldı. Szymanski, sol kanattaki Maximin'i gördü. Fransız futbolcunun sol kanattan arka direğe ortasında top En-Nesyri'yi aştı.

13' Fenerbahçe, Çağlar'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Amrabat orta alanda topu aldı. Amrabat, sol kanattaki Maximin'i görmek istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı. Alexander Djiku, oyuna dahil oldu.

10' Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapıldı. Çağlar oyuna devam edemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, şu anda yürümekte zorluk yaşıyor.

10' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içerisinde devam ediyor. Çağlar için sedye geldi ancak milli oyuncu ayağa kalktı.

9' Koita'nın müdahalesiyle yerde kalan Çağlar, sakatlık yaşadı. Milli oyuncu için sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.

8' Nikolic'in kullandığı aut atışını Fenerbahçe savunmasında Çağlar karşıladı. Daha sonra gelişen Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Topu tekrar alan Çağlar, sol kanattaki Kostic'i görmek istedi. Top taca gitti. Daha sonra Koita, orta alanda Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular, orta sahadaki serbest vuruşu pasla kullandı.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı. Faslı futbolcunun kafa vuruşu dışarıya gitti.

4' Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

2' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan'ın sağdan arka direğe ortasında Kostic topu çevirdi. Sivasspor savunması, bu topun En-Nesyri'ye geçmesine izin vermedi.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita