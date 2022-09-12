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    Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle mağlup etti

    Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
    • 12.09.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 21:10
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    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Başakşehir 1-0 kazandı.

    İlk yarı golsüz geçildi

    İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de beklenen gol gelmedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

    İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha tempolu ilerledi. Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Ancak gol Başakşehir'den geldi.

    Başakşehir, Beşiktaş ı tek golle mağlup etti #1

    Traore Başakşehir'i öne geçirdi

    71. dakikada sahneye çıkan Bertrand Traore topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir 3 puanı tek golle aldı.

    Başakşehir kalesini gole kapattı

    Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir puanını 13'e çıkardı ve Süper Lig'de 2.sıraya yerleşti. Turuncu-lacivertliler bu sezon 5 maça çıkarken kalesinde gol görmedi Mücadeleden puansız ayrılan Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

    Başakşehir, Beşiktaş ı tek golle mağlup etti #2

    Başakşehir, Beşiktaş ı tek golle mağlup etti #3

    Başakşehir, Beşiktaş ı tek golle mağlup etti #4

    Başakşehir, Beşiktaş ı tek golle mağlup etti #5


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