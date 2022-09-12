Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Başakşehir 1-0 kazandı.

İlk yarı golsüz geçildi

İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de beklenen gol gelmedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha tempolu ilerledi. Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Ancak gol Başakşehir'den geldi.





Traore Başakşehir'i öne geçirdi

71. dakikada sahneye çıkan Bertrand Traore topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir 3 puanı tek golle aldı.

Başakşehir kalesini gole kapattı

Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir puanını 13'e çıkardı ve Süper Lig'de 2.sıraya yerleşti. Turuncu-lacivertliler bu sezon 5 maça çıkarken kalesinde gol görmedi Mücadeleden puansız ayrılan Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.