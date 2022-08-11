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Başakşehir - Breidablik maçının muhtemel 11'leri
Konferans Ligi 3. Tur rövanş maçında Başakşehir, sahasında Breidablik'i konuk ediyor.
- 11.08.2022 - 09:07
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson