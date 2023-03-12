Başakşehir, büyük maçlarda sorun yaşıyor Süper Lig takımlarından Başakşehir, bu sezon büyük maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Başakşehir ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Ligin 21. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Kayserispor ve Alanyaspor maçlarını 1-0'lık sonuçlarla kaybetmişti.

Bu sezon 7. yenilgisini alan Başakşehir 40 puanla 6. sırada kaldı.

Büyük takımlara karşı şansı tutmuyor

UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden ve Gent ile çeyrek finale kalma mücadelesi veren Başakşehir'de işler büyük takımlara karşı yolunda gitmiyor.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 4 büyükler karşısında bu sezon başarısız bir grafik çizdi. Geçmiş yıllarda büyük takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken İstanbul takımı, bu sezon istediğini alamadı.

5 maçta yalnızca 1 kez kazandılar

Sezonun bu kısmına kadar 4 büyüklerle 5 mücadeleye çıkan Başakşehir, yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 4 maçı kaybetti. İstanbul ekibi bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0, evinde Galatasaray'a 7-0, dış sahada Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Emre Belözoğlu'nun ekibi Beşiktaş'a da 2-0 yenilerek kötü gidişata devam etti.