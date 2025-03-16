Başakşehir: Çağdaş Atan görevine devam etmektedir

İHA
Başakşehir Kulübü, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine devam ettiğini duyurdu.
"ÇAĞDAŞ ATAN GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR"
Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda; geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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