Başakşehir: Çağdaş Atan görevine devam etmektedir

İHA

Başakşehir Kulübü, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine devam ettiğini duyurdu.

"ÇAĞDAŞ ATAN GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR"

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: