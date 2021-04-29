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Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2 golle mağlup etti

Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı.