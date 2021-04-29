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- Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2 golle mağlup etti
Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2 golle mağlup etti
Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı.
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 17:54
- Güncelleme : 29.04.2021 - 18:16
Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldi.
Alt sıraları ilgilendiren mücadelede 5. dakikada Emrah Başsan, Erzurumspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
Başakşehir, 18. dakikada Epureanu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
BAŞAKŞEHİR İKİNCİ YARI DÖNDÜ
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 biterken, ikinci yarıda Başakşehir müthiş bir geri dönüşe imza attı.
58. dakikada Chadli'nin penaltı golüyle beraberliği yakalayan İstanbul temsilcisi, 84. dakikada Gulbrandsen ile öne geçti ve maçı bu skorla kazandı.
3 puanı hanesine yazdıran Başakşehir, 40 puanla 15. sıraya yükselirken BB Erzurumspor, 37 puanla 19. sıraya geriledi.