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    Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2 golle mağlup etti

    Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 18:16
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    Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldi.

    Alt sıraları ilgilendiren mücadelede 5. dakikada Emrah Başsan, Erzurumspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

    Başakşehir, 18. dakikada Epureanu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    BAŞAKŞEHİR İKİNCİ YARI DÖNDÜ

    Mücadelenin ilk yarısı 1-0 biterken, ikinci yarıda Başakşehir müthiş bir geri dönüşe imza attı.

    58. dakikada Chadli'nin penaltı golüyle beraberliği yakalayan İstanbul temsilcisi, 84. dakikada Gulbrandsen ile öne geçti ve maçı bu skorla kazandı.

    3 puanı hanesine yazdıran Başakşehir, 40 puanla 15. sıraya yükselirken BB Erzurumspor, 37 puanla 19. sıraya geriledi.

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    Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor u 2 golle mağlup etti #5

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