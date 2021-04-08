Başakşehir, deplasmanda Gaziantep'e yenildi

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep'e konuk olan Başakşehir, 2 golle mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Abdulkadir Bitigen yönetti.

GAZİANTEP RAHAT KAZANDI

Ligde üst sıraları zorlayan Gaziantep, son sıralardaki Başakşehir'e karşı fazla zorlanmadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep'in gollerini Maxim, 32. ve 52. dakikada kaydetti. Bu skorla Gaziantep puanını 50'ye yükseltirken, Başakşehir 33 puanda kaldı.

SON ŞAMPİYON LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Geçen senenin şampiyonu bu sezon zor zamanlar geçiriyor. Ligde kalma mücadelesi veren Başakşehir, bu yenilgiyle ağır bir darbe aldı.