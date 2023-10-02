Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile berabere kaldı Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'in Kayserispor'a konuk olduğu karşılaşma golsüz sona erdi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, evinde Başakşehir'i ağırladı.

İlk yarı

2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı, karşılaşma 0-0 berabere bitti.



Şehit Mikail Bozlağan için saygı duruşu

Öte yandan, maç öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için saygı duruşunda bulunuldu.