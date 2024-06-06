Başakşehir, Dimitris Pelkas’ın kontratını 2 yıl daha uzattı

İHA
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas’ın sona eren sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.
25 maçta oynadı
Bu sezon Başakşehir formasıyla 25 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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