Başakşehir, Dimitris Pelkas’ın kontratını 2 yıl daha uzattı

İHA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yunanistanlı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas’ın sona eren sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın sona eren sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Yunan Milli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.