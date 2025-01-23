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Haber Merkezi

Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 29 puanla 7. sırada bulunan Başakşehir'de bir veda yaşandı.

Çağdaş Atan yönetimindeki İstanbul ekibi, hücum oyuncusu Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

PAOK İLE ANLAŞTI

Öte yandan Pelkas, ülkesi Yunanistan'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Yunan medyasında yer alan habere göre, Pelkas, eski takımı PAOK ile anlaşma sağladı. Buna göre 31 yaşındaki futbolcu, eski takımı PAOK ile 2.5 yıllık sözleşme imzayacak.

PAOK'un Pelkas transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR FORMALARINI GİYDİ

1.8 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu Türkiye kariyerine Fenerbahçe ile başladı.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe formasını 67 kez giydi. Pelkas, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 8 asistle mücadele etti.

Yetenekli isim, Başakşehir formasını ise 47 maçta terletti. Yunan oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.