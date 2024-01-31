Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti Başakşehir, Gine-Bissaulu savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

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Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Süper Lig takımı Başakşehir'de devre arası transfer döneminde hareketlilik devam ediyor.

Ligde 23 maç sonunda topladığı 30 puanla 9. sırada yer alan İstanbul ekibinde bir veda yaşandı.

Başakşehir, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Edgar Ie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır"

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

1.7 milyon euro piyasa değerine sahip olan stoper, Başakşehir formasıyla 8 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı.