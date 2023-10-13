Başakşehir, Efe Arda Koyuncu'nun sözleşmesini yeniledi
ensonhaber.com

8 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 7 puanla 15. sırada yer alan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir'de iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul ekibi, genç futbolcu Efe Arda Koyuncu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Turuncu-lacivertliler, 18 yaşındaki stoperle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

"Sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır"

Başakşehir'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Efe Arda Koyuncu'nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuzun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.

Başakşehir, Efe Arda Koyuncu'nun sözleşmesini yeniledi