Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda oynadığı 3 maçı da kaybeden Başakşehir'de bir veda yaşandı.

İstanbul ekibinde genç teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

86 maçta 44 galibiyet aldı

Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 86 maça çıkarken, 44 galibiyet elde etti, 21 de mağlubiyet aldı. 21 maçı ise beraberlikte tamamladı.

"Bu durumun bir yerde döneceğine inanıyorum"

42 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Emre Belözoğlu, istifa ile ilgili şunları söylemişti:

Ben bugün kaybedilecek bir şey görmedim ama oluyor bazen. Çok da kolay gol yiyoruz. Bazen bunları yaşamak gerekiyor. Bu da bizim sınavımız. Teknik adamlık böyle bir meslek. Üstesinden gelebileceğimi, takıma bunun üstesinden gelebileceğine inandıracağımı düşünüyorum. Fikrim değişirse, o zaman başka şeyler konuşuruz. Çok eksiğimiz var. Geçen sezondan çok farklı bir kadro var ama ben bu oyuncu grubunun da maçı kazanacak güçte olduğunu düşünüyorum. Bu durumun bir yerde döneceğine inanıyorum.