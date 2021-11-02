Başakşehir, Emre Belözoğlu'yla kazanıyor

Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u da mağlup eden Başakşehir, Emre Belözoğlu'yla çıktığı 3 maçı da kazandı.

Başakşehir'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle Aykut Kocaman ile yollar ayrılmıştı.

İstanbul ekibi, Kocaman'ın yerine geçen sezonun sonunda Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı.

Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

BELÖZOĞLU'NDAN 3'TE 3

Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Emre Belözoğlu, Başakşehir'le çıktığı 3 maçta da 3 galibiyet almış oldu.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 10. sıraya çıktı. Bu sezon 4. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.