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Başakşehir evinde Ankaragücü'nü mağlup etti.
Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, evinde ağırladığı rakibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 17:59
- Güncelleme : 03.05.2021 - 18:06
Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. İki takım da ligde kalma adına kritik bir maça çıktı.
İki takımın da dengeli bir oyun sergilediği maçta Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'le 1-0 öne geçse de önde kalmayı başaramadı.
BAŞAKŞEHİR SON DAKİKALARDA GALİBİYETİ ALDI
İkinci yarıda farklı bir oyun sergileyen Başakşehir, 63. dakikada Alexic ile beraberliği yakalayıp, maçın 88. dakikasında Fernandes'le 2-1 öne geçerek 3 puanı aldı.
Bu skorla Başakşehir puanını 43'e yükseltirken, Ankaragücü 38 puanla 18. sırada kaldı.