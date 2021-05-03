Başakşehir evinde Ankaragücü'nü mağlup etti.

Başakşehir evinde Ankaragücü'nü mağlup etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, evinde ağırladığı rakibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. İki takım da ligde kalma adına kritik bir maça çıktı.

İki takımın da dengeli bir oyun sergilediği maçta Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'le 1-0 öne geçse de önde kalmayı başaramadı.

BAŞAKŞEHİR SON DAKİKALARDA GALİBİYETİ ALDI

İkinci yarıda farklı bir oyun sergileyen Başakşehir, 63. dakikada Alexic ile beraberliği yakalayıp, maçın 88. dakikasında Fernandes'le 2-1 öne geçerek 3 puanı aldı.

Bu skorla Başakşehir puanını 43'e yükseltirken, Ankaragücü 38 puanla 18. sırada kaldı.