Başakşehir evinde Hatayspor'u yendi

Süper Lig'de 15. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Başakşehir, 1-0'lık skorla kazanarak kritik bir üç puan aldı.
Hatayspor penaltı kaçırdı, Başakşehir kazandı
Müsabakada Başakşehir'in golü 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi. Hatayspor'da Renat Dadashov, 90+8'de penaltıda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.
Başakşehir'de penaltıya sebebiyet veren Jerome Opoku, 90+6'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 15 puana yükseldi. Hatayspor, 18 puanda kaldı.
Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Volkan Demirel, saha kenarında yer almadı
Öte yandan PFDK tarafından 1 maç men cezası alan Volkan Demirel maçı tribünden takip etti.
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