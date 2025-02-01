Başakşehir, evinde Samsunspor'a 4 gol attı

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.
PERDEYİ PIATEK AÇTI
17. dakikada Piatek'in dokunuşunda topu önünde bulan Crespo'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte topa kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 1-0.
37. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Keny, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI DA GOLLER DEVAM ETTİ
58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.
64. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, direk dibinden auta çıktı.
69. dakikada Piatek, hat trick yaptı. Sağdan kanattan ceza sahasına giren Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
73. dakikada Kemen, sağ kanatta Samsunsporlu Muja'yı çalımladıktan sonra penaltı noktası civarında bulunan Keny'e topu çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda Yunus Emre Çift'e çarpan top, yandan kornere gitti.
86. dakikada Başakşehir, 4. golü buldu. Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpas çizgisinin önünde bulunan Davidson, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 4-0.
Müsabaka, Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Başakşehir: 4 - Samsunspor: 0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 83 Yusuf Sarı), Kemen (Dk. 82 Djalo), Crespo (Dk. 74 Ömer Faruk Beyaz), Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Davidson), Keny, Piatek (Dk. 82 Hamza Güreler)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Van Drongelen, Bola (Dk. 83 Celil Yüksel), Bennasser, Ntcham, Laura (Dk. 65 Soner Gönül), Holse, Schindler (Dk. 65 Muja), Mouandilmadji (Dk. 65 Ercan Kara)
Goller: Dk. 19, 58 ve 69 Piatek, Dk. 86 Davidson (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Deniz Türüç, Dk. 31 Crespo (Başakşehir), Dk. 25 Van Drongelen, Dk. 48 Yunus Emre Çift (Samsunspor)
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