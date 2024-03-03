Başakşehir, evinde Samsunspor'u yendi

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Markus Gisdol'un çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Başakşehir oldu.
Galibiyet golü Aleksic'ten
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren gol 47. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.
Samsunspor'da Marius Mouandilmadji maçın 34. dakikasında Olivier Kemen'e yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mouandilmadji, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.
Başakşehir, puanını 39 yaptı
Bu sonuçla birlikte puanını 39'a yükselten Başakşehir, Avrupa kupaları için iddiasını sürdürürken Samsunspor 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
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